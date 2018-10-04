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Андерсон обыграл Тиафо в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Андерсон обыграл Тиафо в трёх сетах и вышел в 1/4 финала турнира в Токио
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (2) вышел четвертьфинал соревнований в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 10 минут.

Второй номер посева 18 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал соревнований Андерсон поспорит с победителем пары Ришар Гаске (Франция, 8) – Ник Кирьос (Австралия).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

04 октября 2018 года, четверг. 11:30 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
41
США
3:6
6:3
2:6
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
9
ЮАР
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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