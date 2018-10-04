Датчанка Каролина Возняцки стала пятой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября, сообщает официальный сайт тура.

Для этого ей требовалось обыграть эстонку Анетт Контавейт в третьем круге турнира в Пекине (Китай) и рассчитывать на поражение голландки Кики Бертенс от чешки Катержины Синяковой.

Вторая ракетка мира победила Контавейт со счётом 7:5, 6:4, а Бертенс проиграла Синяковой со счётом 4:6, 3:6.

В 2018 году Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Истбурне.



Ранее путёвки на Итоговый чемпионата WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре