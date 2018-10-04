Квитова: попадание в Сингапур было одной из моих главных целей на сезон

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

«Вновь попасть на Итоговый чемпионат WTA — это огромная честь для меня. Я впервые сыграю на турнире WTA Finals после своего возвращения в теннис, поэтому это так много значит для меня.

Попадание в Сингапур было одной из моих главных целей на сезон. С нетерпением жду возможности вновь посетить Сингапур, особенно на финальном турнире года», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

В 2018 году Квитова выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде — в Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде и Бирмингеме.

На Итоговый чемпионат WTA также попали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака и датчанка Каролина Возняцки.

Квитова квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре