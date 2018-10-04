Возняцки: постараюсь защитить свой титул на Итоговом чемпионате WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября 2018 года.

«Я очень рада попаданию на Итоговый чемпионат WTA. Победа на этом турнире в прошлом году стала огромным достижением для меня. Она помогла мне обрести уверенность перед следующим сезоном. С нетерпением жду возвращения в Сингапур. Постараюсь защитить свой титул», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA-тура.

В 2018 году Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир в Истбурне.

Ранее путёвки на Итоговый чемпионата WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака и представительница Чехии Петра Квитова.

Возняцки стала пятой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA