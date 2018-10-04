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Басилашвили обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Басилашвили обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 34 минуты.

Победитель матча 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал соревнований грузин поспорит с победителем пары Александр Зверев (Германия, 2) – Малек Жазири (Тунис).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

04 октября 2018 года, четверг. 13:30 МСК
Пекин (м). 2-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
34
Грузия
   7
7:6
3   
6:4
 
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
28
Испания
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