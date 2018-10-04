Басилашвили обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 34 минуты.



Победитель матча 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в полуфинал соревнований грузин поспорит с победителем пары Александр Зверев (Германия, 2) – Малек Жазири (Тунис).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.