Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кар. Плишкова проиграла Ван Цян в третьем круге турнира в Пекине

Кар. Плишкова проиграла Ван Цян в третьем круге турнира в Пекине
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Каролина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Ван Цян поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция, 4).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

04 октября 2018 года, четверг. 14:40 МСК
Пекин (ж). 3-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
7
Чехия
4:6
4:6
 
Ван Цян
Ван Цян
28
Китай
Осака, Соболенко и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока месяца
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент