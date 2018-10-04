Кар. Плишкова проиграла Ван Цян в третьем круге турнира в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Каролина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Пекине Ван Цян поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция, 4).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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