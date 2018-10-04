Феррер: С. Уильямс неправа, в теннисе нет места сексизму

Испанский теннисист Давид Феррер прокомментировал судейский скандал в финале женского турнира US Open. Американка Серена Уильямс, уступившая японке Наоми Осаке, обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме. Поводом для недовольства Уильямс стало решение судьи наказать её снятием очков за подсказку тренера и сломанную ракетку.

«Теннис – один из самых справедливых видов спорта. В теннисе мужчины зарабатывают столько же, сколько и женщины. Это хороший пример справедливости.

Мужчин тоже часто штрафуют во время турниров, чаще, чем женщин. Мужчины себя просто ведут хуже на корте, чем женщины», — цитирует Феррера Tennis World USA.

После поражения в финале US Open С. Уильямс заявила, что судья не стал бы так поступать, если бы на её месте оказался мужчина. Организаторы турнира оштрафовали спортсменку на $ 17 тыс. и встали на защиту арбитра.