Федерер: в детстве постоянно плакал, скучая по дому, но это закалило меня

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в детстве ради профессиональной карьеры. В 14 лет Федереру пришлось переехать из родного города Базеля в Лозанну, чтобы заниматься там теннисом.

«Я уехал из Базеля, который является городом с немецким языком, во франкоговорящую Лозанну. Этот город находился в двух часах езды на поезде. Хоть этот город и не был в другой стране, но я вообще не говорил по-французски! Поэтому для меня это было эквивалентно переезду в Японию.

Я не мог толком говорить, не знал, как общаться. Я постоянно плакал, скучал по дому. Но тогда я научился быть сильным и независимым. Поэтому я считаю, что любому юному человеку полезно путешествовать.

Во время путешествий ты многое познаёшь. Конечно, я учился, я ходил в школу, получил там многие знания. Но очень многие важные познания пришли ко мне именно из жизненного опыта. Я много путешествовал, иногда опаздывал на самолёты, запрыгивал в поезда с сумками, спал на своём багаже», — приводит слова Федерера Tennis World USA.