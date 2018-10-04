Азаренко прекратила сотрудничество со своим тренером

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прекратила сотрудничество с тренером Бенджамином Ибрагимадзе. Бывшая первая ракетка мира работала со специалистом на протяжении нескольких месяцев.

«Спасибо Вике и всей нашей команде за это удивительное приключение! Было очень приятно поработать с тобой и принять участие в твоей жизни в теннисе! Желаю удачи в дальнейшем», — написал Ибрагимадзе в своём «инстаграмме».

Ранее спортсменка по состоянию здоровья была вынуждена пропустить несколько турниров. Азаренко снялась с турнира в Тяньцзине(Китай). На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира отказалась от участия в соревнованиях в Ухане (Китай) из-за вирусного заболевания, а перед этим она снялась по ходу первого сета матча с итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале турнира в Токио из-за проблем с желудком.