А. Зверев уступил Жазири во втором круге турнира в Пекине

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). Зверев в трёх сетах уступил представителю Тунниса Малеку Жазири. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа и 35 минут. Зверев сделал 9 эйсов и реализовал 4 брейк-пойнта из 17, а также допустил 2 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

В четвертьфинале турнира в Пекине Жазири сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии, который ранее нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 3,4 млн.