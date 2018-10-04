Надаль: наши матчи с Федерером превращаются в тактические противостояния

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся первой ракеткой мира, рассказал о соперничестве с Роджером Федерером. По мнению Надаля, ему обычно удаётся успешно противостоять швейцарцу.

«Мы играли с Федерером много раз. И я часто играл с ним здорово. Наверное, поэтому у меня такая хорошая статистика в матчах с ним. Но никогда не знаешь, когда всё изменится. Всегда бываю счастлив, когда побеждаю Роджера.

Я победил его 23 раза в 38 матчах. Конечно, радуюсь, понимая, кого обыгрываю. Это просто невероятно.

Но я не думаю о своей статистике. К каждому следующему матчу отношусь, как к новому вызову. Да, хорошая статистика способствует вере в собственные силы. Но это не значит, что я выиграю вновь.

Любимый соперник? Сложно сказать. Наверное, матчи с Федерером всегда были особенными. Сочетание игровых стилей делает их интересными. Важно не позволить ему играть в привычный теннис. Наши матчи превращаются в тактические противостояния», — цитирует Надаля Tennis World USA.