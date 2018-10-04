Д. Медведев: думаю, в моей игре нет явных слабых сторон

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), признался, что считает свою игру многогранной. По мнению россиянина, в его игре нет каких-то слабых сторон. Также Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала, в котором сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

«Думаю, что моя игра сбалансирована. У меня нет каких-то явных слабостей, на которые могут надавить соперники. У меня хорошая подача, пусть и не лучшая в туре. Но иногда она мне помогает в сложных моментах. Я умею принять подачу. Думаю, что для моего роста я довольно подвижен. В общем, как я сказал, игра сбалансирована. Иногда мои соперники и сами не знают, как лучше сыграть против меня.

Вне зависимости от того, с кем я играю, я стараюсь выиграть матч. Только там можно подняться в рейтинге ATP. Раонич – сильный оппонент для любого игрока, думаю, Федереру с ним тоже бывает трудно», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.