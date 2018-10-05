Сегодня, 5 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира в Пекине (Китай), в котором сыграют представительница Беларуси Арина Соболенко и китаянка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Ван Цян в Пекине.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Пекине поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой (Q), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (2).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Соболенко: при счёте 2:5 во втором сете сказала себе, что терять уже нечего