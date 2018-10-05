Андерсон: рад, что психология позволяет удачно проводить матчи с тремя сетами

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Токио (Япония) над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:3, 3:6, 6:2).

«Я провёл хороший матч. Сумел «перезагрузиться» и лучше заиграл после концовки второго сета. Думаю, что именно это стало залогом победы.

С точки зрения физической готовности, я чувствую себя очень хорошо. Понимаю, что могу выдержать нагрузку на протяжении всего матча. И это всегда большой плюс.

Важно продолжать делать то, что получается лучше всего. У меня хорошие результаты в трёхсетовых матчах. Конечно, хотелось бы побеждать и в двух сетах, не доводить дело до третьей партии. Но важно, что с психологической точки зрения у меня в таких матчах получается побеждать. Неважно, длится ли матч два часа, три или четыре», — цитирует Андерсона пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира в Токио Андерсон сыграет с французом Ришаром Гаске.