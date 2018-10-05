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Шаповалов отыграл матчбол и одолел Штруффа в четвертьфинале турнира в Токио

Шаповалов отыграл матчбол и одолел Штруффа в четвертьфинале турнира в Токио
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в полуфинал турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

19-летний уроженец Тель-Авива, занимающий 31-ю строчку в рейтинге ATP, 16 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Ян-Леннарда 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. На тай-брейке канадец отыграл матчбол.

За выход в финал соревнований в Токио Шаповалов поспорит либо с россиянином Даниилом Медведевым, пробившимся в основную сетку через квалификацию, либо со своим соотечественником Милошем Раоничем, посеянным под шестым номером.

05 октября 2018 года, пятница. 06:10 МСК
Токио. 1/4 финала
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
56
Германия
6:4
   7
6:7
9   
4:6
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
31
Канада
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