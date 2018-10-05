Фоньини – первый полуфиналист турнира в Пекине

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв венгра Мартона Фучовича – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 40 минут.



Фоньини 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход в решающий матч соревнований итальянский теннисист поспорит с победителем пары Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 1) – Филип Краинович (Сербия).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.