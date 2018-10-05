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Осака одолела Чжан Шуай в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв подачу на матч

Осака одолела Чжан Шуай в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв подачу на матч
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Действующая победительница Открытого чемпионата США 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету китаянки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков. В третьем сете Наоми уступала 1:4, а при счёте 3:5 она отыграла подачу на матч.

За выход в финал соревнований в Пекине Осака поспорит с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

05 октября 2018 года, пятница. 07:40 МСК
Пекин (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Чжан Шуай
Чжан Шуай
45
Китай
6:3
4:6
5:7
Наоми Осака
Наоми Осака
6
Япония
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