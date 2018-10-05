Осака: Чжан Шуай — невероятная теннисистка, мне было очень тяжело

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале действующая чемпионка US Open в трёх партиях обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:4, 7:5. В третьем сете Наоми уступала 1:4, а при счёте 3:5 она отыграла подачу на матч.

«Чжан Шуай — невероятная теннисистка. Мне сегодня пришлось очень тяжело. Сейчас я не заглядываю вперёд и концентрируюсь на каждом матче. Дальше будет ещё сложнее», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA-тура.

За выход в финал соревнований в Пекине Осака поспорит с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Осака одолела Чжан Шуай в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв подачу на матч