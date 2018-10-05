Севастова победила Цибулкову и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Анастасия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в финал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с японкой Наоми Осакой, посеянной под восьмым номером.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Севастова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Пекине