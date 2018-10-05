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Севастова победила Цибулкову и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Пекине

Севастова победила Цибулкову и сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Пекине
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с японкой Наоми Осакой, посеянной под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

05 октября 2018 года, пятница. 09:40 МСК
Пекин (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
20
Латвия
6:3
   7
7:6
5   
 
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
30
Словакия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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