Шаповалов: первый финал в карьере? Мне просто нужно выиграть очередной матч

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Токио. В матче 1/4 финала канадец победил немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. На тай-брейке второй партии у немца был матч-бол.



«В третьей партии я сразу же почувствовал себя немного сильнее. Я понял, что могу раскрыться по полной, и мне удалось оформить ранний брейк, который и помог мне победить. В целом сегодня было непросто. Соперник отлично подавал и здорово играл в розыгрышах. В двух первых сетах он действительно переиграл меня, от чего итоговая победа принесла мне ещё больше позитивных эмоций.



Полуфинал – это здорово. Это очередная возможность для меня оформить свой первый финал на турнирах категории ATP, однако я по-прежнему расцениваю это как отдельно взятый матч. Просто очередная игра, которую нужно выиграть», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



Соперником Шаповалова по полуфинальной встрече станет теннисист из России Даниил Медведев.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.