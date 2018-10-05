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Эдмунд обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Эдмунд обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Пекине
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд (5) пробился в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича – 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 35 минут.

Британец 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Двойными ошибками Лайович не отличился.

За выход в финал соревнований в Пекине пятый номер посева поспорит с победителем пары Николос Басилашвили (Грузия) – Малек Жазири (Тунис).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

05 октября 2018 года, пятница. 11:40 МСК
Пекин (м). 1/4 финала
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
16
Великобритания
6:3
   7
7:6
4   
 
Душан Лайович
Душан Лайович
55
Сербия
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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