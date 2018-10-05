Эдмунд обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Британский теннисист Кайл Эдмунд (5) пробился в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича – 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 35 минут.



Британец 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Двойными ошибками Лайович не отличился.



За выход в финал соревнований в Пекине пятый номер посева поспорит с победителем пары Николос Басилашвили (Грузия) – Малек Жазири (Тунис).



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.