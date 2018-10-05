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Нисикори обыграл Циципаса и вышел в полуфинал соревнований в Токио

Нисикори обыграл Циципаса и вышел в полуфинал соревнований в Токио
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори (3) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 23 минуты.

Третий номер посева 6 раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Кей не отличился. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.

За выход в полуфинал домашних соревнований Нисикори поспорит с победителем пары Ришар Гаске (Франция, 8) – Кевин Андерсон (ЮАР, 2).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

05 октября 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Токио. 1/4 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
3:6
3:6
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
12
Япония
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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