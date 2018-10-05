Заявление Кирьоса о том, что Керретани стал его тренером, оказалось шуткой

Австралийский теннисист Ник Кирьос опроверг собственные слова о том, что он нанял американца Джеймса Керретани в качестве тренера на время азиатского тура. На днях уроженец Канберры сказал, что уже некоторое время работает с Керретани и много общается с ним по телефону, а турнир в Токио — первый, на котором они официально сотрудничают.



37-летний Керретани – действующий игрок в парном разряде, на его счету четыре титула АТР.

Накануне Кирьос в своём «инстаграме» признался, что это была шутка.

«Вот лучший пример работы СМИ. Стоит сказать им какую-то глупость, и они верят», — написал Кирьос.

Керретани также заявил, что не работает с Ником: «Я просто хочу, чтобы вы знали. Я не тренирую Ника Кирьоса. Пока что».

Кирьос: Керретани — мой тренер сейчас