Осака: после матча я извинилась перед Чжан Шуай

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале действующая чемпионка US Open в трёх партиях обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:4, 7:5. В третьем сете Наоми уступала 1:4, а при счёте 3:5 она отыграла подачу на матч.

«После матча я извинилась перед соперницей, потому что сегодня я вела себя эмоциональнее, чем обычно. Игра получилась изматывающей. Мы обе сражались изо всех сил. У меня на глазах выступали слёзы, потому что это был трудный матч. Я немного устала по время тренировки перед игрой, поэтому поначалу мне пришлось нелегко», — приводит слова Осаки AFP.

За выход в финал соревнований в Пекине Осака поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

Осака одолела Чжан Шуай в 1/4 финала турнира в Пекине, отыграв подачу на матч