Халеп: один из моих межпозвонковых дисков смещён

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп рассказала о своём ходе восстановления от травмы. Несколько дней назад она сообщила об обнаружении у неё межпозвонковой грыжи.



«Играть с травмой очень тяжело. Ещё тяжелее играть, когда тебя что-то беспокоит, но ты не знаешь, что именно. В Китае была именно такая ситуация.



Но теперь я знаю, в чём проблема. Я встречалась с врачом, и он сказал мне, что всё в порядке. Проблема лишь в том, что один из межпозвонковых дисков смещён. Но это не слишком опасно, всё в порядке. Я могу продолжать играть, просто обязана выполнять ряд упражнений, чтобы сделать мышцы в проблемном месте сильнее», – заявила Халеп в интервью New York Times.

27-летняя румынка проиграла все четыре своих последних матча. Последний раз Симона побеждала в полуфинальном матче соревнований в Цинциннати.