Соболенко, Свитолина и Севастова сохраняют шансы на попадание на Итоговый турнир

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, украинка Элина Свитолина и латвийка Анастасия Севастова – среди шести теннисисток, продолжающих борьбу за попадание на Итоговый теннисный турнир WTA. Напомним, пять участниц соревнований в Сингапуре уже определились, ещё три туда попадут по итогам ближайших турниров.



Помимо Соболенко, Свитолиной и Севастовой на квалификацию на Итоговый турнир претендуют: Кики Бертенс (Нидерланды), Слоан Стивенс (США) и Каролина Плишкова (Чехия).



Уже по итогам соревнований в Пекине Севастова и Соболенко могут потерять шанс на поездку в Сингапур. Для сохранения теоретических возможностей Севастовой нужно брать главный трофей Открытого чемпионата Китая, а Соболенко – выходить в полуфинал. В данный момент Севастова пробилась в 1/2 финала, а Соболенко сегодня встретится с китаянкой Ван Цян в четвертьфинальном поединке турнира.

Ранее путёвки на Итоговый чемпионата WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и действующая победительница турнира из Дании Каролина Возняцки.