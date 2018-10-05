Медведев: на задней линии я играл лучше Раонича, он много ошибался

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Думаю, на задней линии я играл лучше Милоша. Он допускал много ошибок, поэтому на своей подаче я чувствовал себя комфортно. У Раонича не было ни одного брейк-пойнта, поэтому я мог больше концентрироваться на приёме его подачи, что всегда непросто. У меня получилось сделать мини-брейки на тай-брейке и взять одну его подачу во втором сете. Матч закончился быстро.

Если теннисисты из квалификации выигрывают турниры, это говорит о силе нынешних игроков тура. Почти все участники соревнований могут дойти до финала и взять титул. К тому же если ты проходишь через квалификацию, то получаешь игровую практику и привыкаешь к условиям. Например, в Токио мне не понравилось, как я играл в квалификации, но я провёл два матча и был готов к основной сетке. Сейчас я демонстрирую хороший теннис и одержал отличные победы в трёх матчах, не отдав ни сета. С нетерпением жду полуфинала», — сказал Медведев в интервью Tennis TV.

В полуфинале Даниил сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

«Мы уже играли дважды. В одной из игр я находился не в лучшей форме и проиграл довольно легко. Недавно мы встречались в Вашингтоне. Это был непростой поединок, я мог его выиграть, но Денис оказался сильнее. Мне нравится играть с ним, он отличный парень и теннисист. Надеюсь, матч получится хорошим, и я смогу победить», — сказал Медведев.