Потеряет ли Надаль первую строчку в рейтинге ATP до конца года?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, потеряет ли испанец Рафаэль Надаль звание первой ракетки мира до конца 2018 года.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Напомним, испанец пропускает соревнования в Пекине и Шанхае из-за травмы колена, полученной в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. В результате пропуска испанец потеряет 1100 рейтинговых очков и подпустит серба Новака Джоковича к себе на расстояние в 1215 очков. Джокович в свою очередь концовку прошлого сезона пропускал, поэтому все набранные очки на двух данных турнирах пойдут ему «в плюс».

Следом за соревнованиями в Пекине и Шанхае пройдёт ещё ряд турниров, в том числе и Итоговый турнир ATP в Лондоне. Тем не менее тренер Надаля Карлос Мойя не исключил того, что в 2018 году испанец уже на корт не выйдет.