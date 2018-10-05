Гаске обыграл Андерсона и сыграет с Нисикори в 1/2 финала турнира в Токио

Французский теннисист Ришар Гаске (8) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв вторую ракетку соревнований из ЮАР Кевина Андерсона – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 58 минут.



Гаске 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 22 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в финал соревнований французский теннисист поспорит с третьей ракеткой турнира из Японии Кеем Нисикори.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.