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Гаске обыграл Андерсона и сыграет с Нисикори в 1/2 финала турнира в Токио

Гаске обыграл Андерсона и сыграет с Нисикори в 1/2 финала турнира в Токио
Теннис / ATP

Французский теннисист Ришар Гаске (8) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв вторую ракетку соревнований из ЮАР Кевина Андерсона – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 58 минут.

Гаске 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 22 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в финал соревнований французский теннисист поспорит с третьей ракеткой турнира из Японии Кеем Нисикори.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

05 октября 2018 года, пятница. 13:50 МСК
Токио. 1/4 финала
Матч окончен
Ришар Гаске
Ришар Гаске
25
Франция
   8
7:6
6   
   7
7:6
4   
 
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
9
ЮАР
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