Азаренко снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение отказаться от выступлений на турнире в Люксембурге и досрочно завершить сезон, сообщает пресс-служба соревнований в своём «твиттере». Ранее она снялась с турнира в Тяньцзине и Ухане.



Бывшая первая ракетка мира, на данный момент располагающаяся на 55-й строчке рейтинга WTA, в 2018 году выиграла лишь 17 матчей из 29. Свой последний поединок 29-летняя теннисистка провела на турнире в Токио, где вышла в четвертьфинал, но не смогла доиграть поединок против итальянки Камилы Джорджи.



За свою карьеру Виктория завоевала 20 титулов в одиночном разряде, в том числе два на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее Азаренко заявила, что перестала получать удовольствие от тенниса.

Азаренко прекратила сотрудничество со своим тренером