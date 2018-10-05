Годсик: сомневаюсь, что Федерер будет играть через три года

Тони Годсик, теннисный агент, занимающийся организацией выставочного турнира Кубок Лэйвера, рассказал о планах на будущее. Среди прочего он поделился мнением о будущем швейцарца Роджера Федерера, одного из основателей турнира.

«Это моя жизнь. Постоянно в разъездах. Но зато у нас остаются прекрасные воспоминания. Роджер был немного расстроен, что швейцарские СМИ не приехали в Чикаго, где проходил Кубок Лэйвера. Турнир получился великолепным! 19 тысяч зрителей собрались на этой превосходной арене.

Также была заполнена фан-зона. Обычно такое происходит на US Open. Зрители приехали, чтобы увидеть больших звёзд.

Теперь наша задача – сделать так, чтобы в следующем году турнир в Женеве был ещё лучше. В каждой стране есть свои психологические особенности. У нас были некоторые ограничения в Праге и Чикаго. В Женеве мы сможем сделать всё так, как захотим.

В 2020 году Кубок Лэйвера вновь пройдёт за пределами Европы. Сыграет ли там Роджер? Это очень сомнительно, я не знаю. Будет ли играть Федерер в Женеве в 2019 году? Пока не знаю, но очень на это надеюсь. Он сам не знает, когда завершит карьеру», — цитирует Годсика Blick.