Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Дель Потро: Фоньини – умный игрок, матч с ним должен получиться интересным

Дель Потро: Фоньини – умный игрок, матч с ним должен получиться интересным
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после победы в четвертьфинале турнира в Пекине над сербом Филипом Краиновичем (6:3, 6:0) поделился ожиданиями от полуфинального матча. В полуфинале дель Потро встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу (6:4, 6:4).

«Матч будет сложным. Фабио обыграл меня в финале турнира в Мехико в этом году. Он действительно хорошо играет. Также Фоньини является умным игроком. Но наш матч должен получиться интересным, у нас обоих есть шансы на победу. Чтобы обыграть его, я должен показать свой лучший теннис», — цитирует дель Потро пресс-служба ATP.

Полуфинальный матч дель Потро – Фоньини состоится в субботу, 6 октября. Начало – в 11:30. Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3,4 млн.

Дель Потро: в матче с Краиновичем всё сложилось успешно
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент