Дель Потро: Фоньини – умный игрок, матч с ним должен получиться интересным

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после победы в четвертьфинале турнира в Пекине над сербом Филипом Краиновичем (6:3, 6:0) поделился ожиданиями от полуфинального матча. В полуфинале дель Потро встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу (6:4, 6:4).

«Матч будет сложным. Фабио обыграл меня в финале турнира в Мехико в этом году. Он действительно хорошо играет. Также Фоньини является умным игроком. Но наш матч должен получиться интересным, у нас обоих есть шансы на победу. Чтобы обыграть его, я должен показать свой лучший теннис», — цитирует дель Потро пресс-служба ATP.

Полуфинальный матч дель Потро – Фоньини состоится в субботу, 6 октября. Начало – в 11:30. Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3,4 млн.