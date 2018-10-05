Халеп: моя приоритетная задача – сыграть на итоговом турнире

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что хочет сыграть на итоговом турнире WTA. Халеп была вынуждена сняться во время матча первого круга турнира в Пекине из-за травмы. Позднее у румынской теннисистки была диагностирована межпозвоночная грыжа.

«Я всё равно настроена оптимистично. Совершенно точно я не собираюсь завершать сезон сейчас.

Врач разрешил мне играть. Всё не так плохо, конечно, я пока не буду выходить на корт, но всё равно намереваюсь принять участие в Итоговом турнире WTA.

Участие в Итоговом турнире – моя приоритетная цель. Также я очень хочу закончить год в ранге первой ракетки мира. Приложу для этого все усилия», — цитирует Халеп New York Times.