Соболенко уступила в четвертьфинале турнира в Пекине Ван Цян

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине (Китай). В четвертьфинале Соболенко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, уступила китаянке Ван Цян в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу представительницы Китая.

Соболенко сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта. Её соперница, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

В полуфинале турнира в Пекине Ван Цян сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее победила чешку Катержину Синякову (6:2, 6:2). Этот матч состоится 7 октября. Начало – в 14:30. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8,2 млн, соревнования проводятся на харде.