Нисикори: матч с Циципасом был одним из лучших за последние месяцы в плане подач

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) над греком Стефаносом Циципасом (6:3, 6:3).

«Я был очень рад сегодня. Эта неделя складывается великолепно, всё просто здорово! Моя подача, приём подачи, удары. Я чувствую уверенность в собственных силах.

Думаю, что с Циципасом я провёл один из лучших своих матчей за последние месяцы в плане подачи. Очень доволен тем, как подаю. Подача помогала набирать очки, удавались эйсы. Я лишь в нескольких геймах испытал проблемы. Благодаря хорошей подаче мне удавалось успешно разыгрывать мячи на приёме соперника», — цитирует Нисикори пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Токио Нисикори сыграет с французом Ришаром Гаске, который нанёс поражение Кевину Андерсону (6:3, 6:3).