Шаповалов: сумел раскрепоститься лишь в третьем сете

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) над немцем Ян-Леннардом Штруффом (4:6, 7:6, 6:4). В полуфинале турнира Шаповалов сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«В третьем сете мне стало немного легче. Я раскрепостился, сделал брейк, после чего было уже легче играть.

Очень рад, что сегодня сумел добиться победы. Завтра меня ждёт ещё один тяжёлый поединок. Но я об этом не думаю. Интересуюсь только тем, что могу сделать, как улучшить свою игру и так далее. Я лишь пытаюсь выиграть каждый матч, и всё.

После второго сета я хотел сделать паузу, чтобы перезагрузиться. Моей задачей было заставить соперника ошибаться на подаче», — цитирует Шаповалова пресс-служба ATP.