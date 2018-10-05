Надаль: в течение карьеры начал понимать, как правильно играть на траве

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что доволен своими результатами на траве. В 2008 и 2010 годах Надаль выиграл Уимблдон, а в 2018 году дошёл до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Конечно, я доволен, что в течение своей карьеры смог улучшить игру на траве. Но не будем забывать и тех людей, которые утверждали, что я никогда не стану лучше на траве!

В то же время я не согласен, что изначально плохо играл на траве. В юниорах я доходил до полуфинала Уимблдона, обыгрывал специалистов по травяному покрытию. Но и правда заключается в том, что я стал сильнее на этом покрытии. Я начал играть более агрессивно, научился лучше подрезать мяч, своевременно выбегать к сетке. Но, наверное, главное – правильно двигаться на траве. Я стал понимать, как нужно играть на этом покрытии.

Никогда не стоит идти против покрытия. Если на нём лучше играть агрессивно — играй агрессивно! В то же время это вовсе не значит, что ты не можешь использовать свои стандартные приёмы. Просто они будут хуже и реже работать», — цитирует Надаля Tennis World USA.