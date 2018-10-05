Гаске: думаю, в матче с Андерсоном я сыграл на высшем уровне

Французский теннисист Ришар Гаске поделился эмоциями после победы в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) над представителем ЮАР Кевином Андерсоном (7:6, 7:6).

«Матч был великолепным. Я очень хорошо играл, интенсивно, боролся за каждое очко. Наверное, я сыграл на своём лучшем уровне. Когда ты встречаешься на корте с Кевином, нужно показать свой максимум.

Мы отыграли два удивительных тай-брейка. Конечно, такая победа дарит сильные эмоции. Очень рад, что так играл сегодня.

Не знаю, почему так хорошо сыграл на тай-брейке. Иногда такое происходит. Конечно, важно, что я играл здорово, отлично подавал. Этот корт подразумевает очень быструю игру, я был готов к этому. Я выиграл уже четыре тай-брейка подряд, это просто невероятно! Сейчас у меня нет травм, я много тренируюсь, хорошо играю, потому и поднялся на этот уровень», — цитирует Гаске пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Токио Гаске сыграет с японцем Кеем Нисикори.