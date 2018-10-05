Осака: не сомневаюсь, что матч с Севастовой будет очень тяжёлым

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Пекине (Китай). В четвертьфинале Осака одолела китаянку Чжан Шуай (3:6, 6:4, 7:5). В полуфинале соперницей победительницы US Open—2018 будет представительница Латвии Анастасия Севастова.

«Я играла с Севастовой дважды. Оба матча проходили на харде. Я знаю, что она великолепная теннисистка! Каждый знает это. Вообще, никто не доходит до такой стадии турнира, если не играет здорово.

Я настраиваюсь на очень тяжёлый матч. Знаю, что Севастова будет здорово бороться. К слову, я до вчерашнего дня даже не знала, что раньше не выиграла ни одного матча на этом турнире! Надеюсь, что продолжу побеждать», — цитирует Осаку пресс-служба WTA.