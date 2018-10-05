Федерер: чувствую, что у меня есть связь с Китаем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что с нетерпением ждёт старта турнира в Шанхае (Китай) на следующей неделе. Этот турнир бывшая первая ракетка мира выигрывал четыре раза. Он также является действующим победителем соревнований, а впервые в Шанхай Федерер приехал в 2002 году.

«Конечно, с 2002 года многое изменилось. Я выиграл здесь четыре титула. Это удивительный результат, я здесь проводил великолепные матчи, получал колоссальное удовольствие, возвращался в Швейцарию национальным героем.

Сейчас здесь я считаюсь одним из фаворитов. В 2002 году я был счастлив, оттого что вообще участвую в турнире! Позже я осознал свой потенциал. Я осознал также огромный потенциал Китая, здесь очень любят теннис. Люди обожают этот вид спорта, везде много флагов, начиная с аэропорта. На стадионе царит невероятная атмосфера, которая очень нравится игрокам.

Поэтому мне понравилось играть на олимпийском турнире в Пекине. Вообще, чувствую свою связь с Китаем», — цитирует Федерера Tennis World USA.