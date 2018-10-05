Ван Цян: в начале матча с Соболенко даже не знала, как играть

Китайская теннисистка Ван Цян прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине (7:5, 7:5).

«Понимание того, что я являюсь в настоящее время лучшей среди китайских теннисисток, помогает мне верить в себя в сложные минуты. Я не знаю, откуда во мне эта уверенность, не могу объяснить её источник. Но я верю в свои силы на корте. Верю, что могу преодолеть трудности.

Когда Соболенко вела со счётом 3:0, я подумала: «Ого! Круто она играет». Действительно, Соболенко очень сильна, каждый удар получается мощным. Она может просто уничтожить тебя, если ты не соответствуешь высокому уровню. В начале матча я даже не знала, что мне делать», — цитирует Ван Цян пресс-служба WTA.