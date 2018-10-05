Джокович: было очень непривычно проигрывать столько матчей

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой путь после возвращения на корт. Серб был вынужден пропустить часть сезона из-за травмы, но сумел вернуться на высокий уровень и выиграть два турнира «Большого шлема».

«Я прошёл через взлёты и падения. В начале года операция сильно повлияла на мою технику и подачу. Я оказался в ситуации, когда всё было другим и неизвестным. Это было непросто, учитывая, что в последние десять лет мои результаты были великолепными.

Конечно, мне было непривычно проигрывать столько матчей. После операции я потерпел много неудач, испытывал странные чувства. Но я научился быть терпеливым.

Сложно получить уверенность в своих силах. И легко её потерять. Я хотел побыстрее начать играть, но не был готов к этому. Всё это важная школа, нужно уметь учиться. Были моменты, когда я сомневался в себе, задавал вопросы самому себе о будущем. Думаю, это нормально», — цитирует Джоковича Tennis World USA.