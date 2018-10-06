Возняцки: наконец-то чувствую себя собой!

Датчанка Каролина Возняцки поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) над чешкой Катержиной Синяковой (6:2, 6:2).

«Наконец-то чувствую себя собой! Я очень рада, что на этой неделе играла в хороший теннис. На мой взгляд, я действительно хорошо играла, а сегодня провела свой лучший матч на турнире.

Конечно, здорово, что я так хорошо играю в конце года, я очень рада», — цитирует Возняцки пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Пекине Возняцки сыграет с китаянкой Ван Цян. Китайская теннисистка в четвертьфинале нанесла поражение представительнице Беларуси Арине Соболенко (7:5, 7:5).

Матч Возняцки — Ван Цян состоится 6 октября. Начало — в 14:30. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8,2 млн.