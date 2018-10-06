Надаль: Фоньини — отличный парень, хотя я и не одобряю его импульсивность

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высоко оценил игру итальянца Фабио Фоньини. В нынешнем сезоне он одержал победу в 42 матчах. Фоньини известен также своим импульсивным поведением на корте. Для него привычными являются ситуации, когда он бросает ракетку и громко кричит.

«У меня с Фоньини отличные взаимоотношения. Он отличный парень и теннисист. Но, конечно, хоть он и является моим другом, я не могу сказать, что он всегда ведёт себя правильно. Естественно, что неправильно швырять ракетку на землю.

Но важно, что он и сам понимает это. Он умеет себя критиковать. Если ты готов критиковать себя, то можешь исправиться. Любопытно, что даже с таким поведением он поднялся на 13-е место в рейтинге ATP. Это действительно удивительно.

Он очень талантлив, играет в очень хороший теннис, фантастический игрок. Наверное, многие болельщики не согласятся с моим мнением про его личные качества, так как они его не знают за пределами корта», — цитирует Надаля Tennis World USA.