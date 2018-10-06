Финалистка Уимболдона-2014, экс пятая ракетка мира из Канады Эжени Бушар отказалась от участия в турнире в Линце (Австрия). Спортсменка сослалась на неготовность к участию в соревнованиях из-за недостаточной физической формы.

«Вынуждены сообщить, что Бушар не примет участие в нашем турнире в Линце по личным причинам. Она считает, что находится не в оптимальной форме для участия. Бушар любит этот турнир и сожалеет, что не сможет сыграть в Линце. Это решение далось ей тяжело», — сообщает пресс-служба турнира в Линце.

Свой первый и последний трофей на турнирах категории WTA Бушар завоевала в 2014 году. За последние два сезона канадка лишь дважды добиралась до полуфинальной стадии на турнирах категории WTA.