Злоумышленнику, напавшему на Квитову, предъявлены обвинения

В Чехии прокурор выдвинул обвинения против 33-летнего мужчины, который напал на двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову в 2016 году. Злоумышленник ранил ножом спортсменку, после чего ей пришлось перенести операцию на руке и пропустить несколько месяцев. Мужчине предъявлено обвинение в вооруженном нападении, сообщает Reuters.

Если злоумышленник будет признан виновным, он проведёт в тюрьме от 5 до 12 лет. Имя нападавшего не сообщается.

Мотивы преступника до сих пор неизвестны. В декабре 2016 года он проник в дом Квитовой, где и произошло нападение. Из-за серьёзных ранений руки у Квитовой не функционировали пальцы на левой руке.

Сама Квитова в конце октября сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре.