Медведев в двух сетах обыграл Шаповалова и вышел в финал турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путёвку в финал Открытого чемпионата Японии, уверенно одолев в 1/2 финала представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

Медведев выполнил 12 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка. В личных встречах россиянин восстановил паритет — 2-2.

В финальном матче Медведев встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония, 3) — Ришар Гаске (Франция, 8).

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году его выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущих соревнованиях он не участвовал из-за травмы.