Макарова и Градецка не смогли выйти в финал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и Люция Градецка из Чехии, посеянные на турнире в Пекине (Китай) в парном разряде под седьмым номером, в полуфинале потерпели поражение от представительницы Канады Габриэлы Дабровски и китаянки Сюй Ифань (3) со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Екатерина и Люция дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили 1 эйс, два раза ошиблись на своей подаче и сделали 4 брейка.

В финале Открытого чемпионата Китая дуэт Дабровски и Ифань встретится с победителями пары Элисе Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Нидерланды) — Андреа Главачкова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия).

Турнир завершится 7 октября.