Севастова обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Пекине

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в финал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Анастасия 9 раз подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Двойными ошибками латвийка не отличилась. На счету восьмой ракетки соревнований 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За главный трофей соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания, 2) – Ван Цян (Китай).



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.