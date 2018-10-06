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Севастова обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Пекине

Севастова обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Пекине
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в финал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Анастасия 9 раз подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Двойными ошибками латвийка не отличилась. На счету восьмой ракетки соревнований 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За главный трофей соревнований в Пекине 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания, 2) – Ван Цян (Китай).

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

06 октября 2018 года, суббота. 09:30 МСК
Пекин (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
20
Латвия
6:4
6:4
 
Наоми Осака
Наоми Осака
6
Япония
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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