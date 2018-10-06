Нисикори обыграл Гаске и сыграет с Медведевым в финале турнира в Токио

Японский теннисист Кей Нисикори (3) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Франции Ришара Гаске (8) – 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Третий номер посева 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Кей не отличился. На счету его соперника 7 эйсов и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника Гаске шансов не имел.



За главный трофей домашних соревнований Нисикори поспорит с представителем России Даниилом Медведевым.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.