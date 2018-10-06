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Нисикори обыграл Гаске и сыграет с Медведевым в финале турнира в Токио

Нисикори обыграл Гаске и сыграет с Медведевым в финале турнира в Токио
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори (3) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Франции Ришара Гаске (8) – 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Третий номер посева 10 раз подал навылет и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Двойными ошибками Кей не отличился. На счету его соперника 7 эйсов и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника Гаске шансов не имел.

За главный трофей домашних соревнований Нисикори поспорит с представителем России Даниилом Медведевым.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

06 октября 2018 года, суббота. 10:05 МСК
Токио. 1/2 финала
Матч окончен
Кей Нисикори
Кей Нисикори
12
Япония
   7
7:6
2   
6:1
 
Ришар Гаске
Ришар Гаске
25
Франция
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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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